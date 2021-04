Burgdorf

Bei einem Unfall auf dem Peiner Weg in Burgdorf sind am Sonntag drei Autos so schwer beschädigt worden, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Gegen 19.30 Uhr war ein 36 Jahre alter Burgdorfer mit seinem weißen Hyundai i20 von einem Grundstück nach rechts auf den Peiner Weg eingebogen. Er übersah einen braunen VW Passat, der aus Richtung Uetzer Straße kam. Der 57-jährige Passat-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Hyundai zu verhindern. Er fuhr jedoch gegen einen grauen VW Touran, der am Straßenrand stand. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück. Alle blieben unverletzt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller