Burgdorf

Wenig fürchten Burgdorfs Händler und Gewerbetreibende gegenwärtig mehr als den Bau einer neuen Bahnüberführung. Dieser würden den Zugang zur Innenstadt von Westen her für die Dauer von mindestens einem Jahr abriegeln. Auch deshalb will die Stadt jetzt auf Nummer sicher gehen. Mit einem neuen Gutachten will sie Gewissheit darüber erlangen, ob die Tragfähigkeit der 47 Jahre alten Hochbrücke tatsächlich – wie bisher unterstellt – so stark gefährdet ist, dass an einem Neubau kein Weg vorbeiführt.

Der bauliche Zustand der 1974 errichteten Hochbrücke über die Gleise der Bahnstrecke Lehrte-Celle bereitet Burgdorfs Kommunalpolitikern spätestens seit 2018 erhebliche Sorgen. Damals kam das von der Stadt beauftragte Ingenieurbüro Schüssler-Plan zum Ergebnis, dass ein erheblicher Sanierungsstau bestehe: 890.000 Euro sollte es schon vor drei Jahren kosten, um Mängel am Fahrbahnbelag, der Abdichtung und anderem mehr zu beseitigen und die Verkehrssicherheit langfristig sicherzustellen.

Tragfähigkeit der Brücke ist bislang gar nicht gefährdet

Das war sechs Jahre, nachdem der Bund der Stadt das Bauwerk in angeblich tadellosem Zustand geschenkt hatte. Der Verwaltungsausschuss der Stadt reagierte prompt. Das zweithöchste Beschlussorgan der Stadt gab eine sogenannte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag, die eine Aussage darüber treffen sollte, ob die Stadt mit einem Neubau finanziell womöglich glimpflicher davon käme als mit einer Generalsanierung. Denn bereits 2010 hatte das Braunschweiger Ingenieurbüro EHS dem in der Brücke verbauten Spannstahl attestiert, dass dieser potenziell korrosionsgefährdet sei. Dass die Tragfähigkeit gefährdet ist, sagte das Gutachten ausdrücklich nicht. Gleichwohl rieten die Ingenieure vom Büro Schüssler-Plan – entschieden unterstützt von der Stadtverwaltung – den Kommunalpolitikern im Herbst 2018 zu einem damals auf 6,5 Millionen Euro geschätzten Neubau.

Ob das vielleicht doch ein eilfertiger Schnellschuss war, will die Stadt jetzt noch einmal hinterfragen. Den Anstoß dazu gab CDU-Fraktionschef Klaus Köneke. Der Bauingenieur aus Beinhorn verschaffte sich Anfang des Jahres Akteneinsicht. Er studierte alle im Rathaus archivierten Unterlagen über das Bauwerk – sämtliche Gutachten und die Ergebnisse der regelmäßigen Brückenprüfungen. Sein Fazit, das mittlerweile auch die Stadtverwaltung teilt: „Schlagartig zusammenbrechen wird die Brücke nicht, das wissen wir.“ Der Spannstahl sei zwar korrosionsgefährdet, aber keineswegs stark korrosionsgefährdet. Gefährliche Risse im Beton, die zum Handeln zwängen, gebe es nicht. Ein plötzliches Versagen der Konstruktion sei auf Basis der zurzeit bekannten Daten nicht zu erwarten.

SPD kann sich einen Tunnel unter den Gleisen vorstellen

Das zuständige Tiefbauamt der Stadt, mit dem Köneke seinen Erkenntnisgewinn teilte, hält es jetzt seinerseits für angemessen, zunächst die Braunschweiger EHS-Ingenieure erneut zu befragen. Diese sollten für 20.000 bis 30.000 Euro noch einmal nachrechnen, wie es um die Tragfähigkeit bestellt ist. Der Verkehrsausschuss des Rates berät den Vorschlag Anfang Juni, bevor dann der Verwaltungsausschuss am 8. Juni grünes Licht geben soll für das nächste Gutachten zur Hochbrücke.

Ungeachtet dessen hat sich inzwischen auch die SPD-Ratsfraktion zur Hochbrücke zu Wort gemeldet. Die Sozialdemokraten können sich anstelle eines Brückenneubaus auch einen Tunnel vorstellen, und zwar von der Straße An der Mösch unter den Gleisen hindurch bis in die Rolandstraße. Der präge das Stadtbild weniger dominant als ein Brückenbauwerk, argumentiert die SPD. Zudem könnte ein Tunnelbau vor einem Brückenabriss erfolgen. Damit bliebe die Innenstadt für Autos aus der Weststadt zugänglich.

Von Joachim Dege