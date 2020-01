Neuer Vorstand: Doppelspitze führt jetzt die SPD in Burgdorf

Burgdorf

Nach wie vor gehören dem Vorstand des SPD-Ortsvereins doppelt so viele Männer wie Frauen an. Aber es bewegt sich etwas. In der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend hat die Parteibasis an der Spitze für mehr Weiblichkeit gesorgt. Lena Lange bildet fortan gleichberechtigt mit dem alten und neuen Vorsitzenden Ahmet Kuyucu die neue Doppelspitze.

Jusos gewinnen in der Partei an Einfluss

Lange ist stellvertretende Vorsitzende der Jusos. Die Nachwuchsorganisation prescht parteiintern nach vorn. Nicht nur dass der langjährige Juso-Chef Arne Hinz im Februar für den aus dem Rat der Stadt ausgeschiedenen Michael Reinhard ins Kommunalparlament nachrückt. Die Sozialdemokraten wählten auch Leonie Meyer, die bis vor Kurzem noch den Jusos vorstand, neben Heidi Rickert zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

55 Sozialdemokraten kamen zur Mitgliederversammlung, um einen neuen Vorstand zu wählen. Quelle: Privat

Kuyucu will die jetzt gewählte Doppelspitze nicht als Abklatsch der Lösung auf Bundesebene oder der in der Landeshauptstadt Hannover verstanden wissen. Vielmehr wolle sich der Ortsverein mit seinen annähernd 200 Mitgliedern auch mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl im Jahr 2021 verjüngen. Ziel sei es, mehr junge Mandatsträger in den Rat zu entsenden. Ende Februar werde der neue Vorstand in Klausur gehen und analysieren, wo die Partei steht. Danach wolle die SPD auf die politischen Mitbewerber zugehen, um Gemeinsamkeiten und Trennendes auszuloten. Die Partei wolle sich öffnen, kündige Kuyucu an.

Die dreistündige nicht öffentliche Jahresversammlung am Donnerstagabend im Jürgen-Rodehorst-Haus an der Bahnhofstraße war mit 55 Mitgliedern außerordentlich gut besucht. Nachdem die Sozialdemokraten ihrem 2019 verstorbenen Mitstreiter und früheren Ratsvorsitzenden Olaf Weinel gedacht hatten, wählten sie unter der Leitung von Andreas Stein den gesamten Vorstand neu.

Matthias Niewerth-Meinig kümmert sich als Schatzmeister um die Parteifinanzen. Gerald Hinz und Jaqueline Alker prüfen die Kasse. Rudolf Alker ist neuer Schriftführer. Außerdem gehören dem Vorstand noch zehn Beisitzer an, zu denen auch der ehemalige Bürgermeister Alfred Baxmann und der gescheiterte Bürgermeister-Kandidat Matthias Paul zählen.

Inge Janssen ist seit 70 Jahren SPD-Mitglied

Ehrung: 70 Jahre gehört Inge Janssen bereits den Sozialdemokraten an. Der Europaabgeordnete Bernd Lange (rechts) gratuliert. Quelle: Privat

Höhepunkt der Ehrungen war die von Inge Janssen. Sie gehört der SPD bereits seit 70 Jahren an. Der Europaabgeordnete Bernd Lange gratulierte und überreichte Blumen. Urkunden und Anstecknadeln für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten 17 Mitglieder, die gemeinsam auf 715 Jahre in der Partei kommen.

Von Joachim Dege