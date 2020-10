Burgdorf

Keine Langeweile muss in den Herbstferien beim Burgdorfer Nachwuchs aufkommen. So bietet die städtische Jugendpflege in Kooperation mit Vereinen und Verbänden mehrere Aktionen an – wegen der Corona-Pandemie vor allem im Freien. Gleich am Sonnabend, 10. Oktober, geht es sportlich los mit einem Baumwipfel-Abenteuer vom Südstadtbistro, es folgen Wanderkurse, Tanznachmittag, Geocaching-Touren und ein Kletterschnupperkurs.

Auch der Hof Sichtermann ist wieder dabei und bietet mehrere Reitkurse an. Einige Angebote, darunter die Ferienfantasie, laufen über mehrere Tage. Auf dem Programm stehen zudem Ausflüge in die Reiter- und Westernstadt Pullmann City im Harz, ins Universum nach Bremen und für eine Woche nach Schloss Dankern.

Alle Aktionen finden unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften statt. Weitere Informationen zum Ferienkompass gibt es auf www.unser-ferienprogramm.de/burgdorf oder unter Telefon (05136) 898328. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Ferienkinder verbringen zwei Wochen im Wald

Nach den guten Erfahrungen bei der Outdoor-Aktion in den Sommerferien bietet das Frauen- und Mütterzentrum von Montag, 12., bis Montag, 23. Oktober, erneut zwei spannende, abenteuerliche Wochen im Wald an. Die Teilnehmer verbringen die gesamte Zeit im Burgdorfer Holz und lernen dabei die vielen Facetten des Waldes kennen. In der ersten Woche lautet das Motto „Naturdetektiv*innen entdecken die bunte Jahreszeit im Wald“, die zweite Woche steht unter dem Thema „Die Naturdektektiv*innen forschen im Wald“. Sollte das Wetter keine Qutdoor-Aktionen zulassen, weicht die Gruppe auf die Räume im Johnny B. aus. Die Betreuung dauert werktags von 7.45 bis 13.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nur über die E-Mail ferienbetreuungmuetterzentrum@aol.de möglich.

Von Antje Bismark