Burgdorf

In der Südstadt ist in der Nacht zum Donnerstag der Versuch gescheitert, einen Motorroller aus taiwanesischer Fertigung zu stehlen. Die Straftat ereignete sich am Dürerplatz. Dort hatte der Besitzer sein Gefährt am Mittwochabend abgestellt.

Mit Schraubendreher beschädigt

Dass der Dieb nicht ans Ziel gelangte, lag mutmaßlich an seiner eigenen Unzulänglichkeit. Mit einem Schraubendreher soll er laut Polizei erfolglos versucht haben, das Zündschloss herauszuhebeln. Mit dem Ergebnis, dass der Roller sich anschließend nicht mehr starten ließ und der Dieb mit dem Gefährt somit nicht vom Fleck kam. Die Polizei hofft nun darauf, dass Zeugen aufmerksam geworden sind und Verdächtiges beobachtet haben, das auf die Spur des verhinderten Diebes führt. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege