Burgdorf

Den hinteren linken Reifen an einem Autoanhänger haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, gestohlen. Das Gefährt stand nach Aussage eines Polizeisprechers auf dem Gelände eines Bauernhofs in der Gemarkung Wolfskuhlen. Die Polizei gibt den Schaden mit 200 Euro an. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in der Stadt Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark