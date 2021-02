Burgdorf

Einen Schaden von etwa 1500 Euro haben Diebe verursacht, die zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, aus drei Fahrzeugen den Katalysator ausgebaut und gestohlen haben. Sie schnitten nach Aussage eines Polizeisprechers den Abgasreiniger an einem blauen Mercedes E-Klasse an der Liebermannstraße, an einem weißen VW Polo an der Straße Im Kreitwinkel und an einem blauen VW Polo im Bereich Cranachstraße/Liebermannstraße ab. „Die Fahrzeuge waren jeweils am Fahrbahnrand geparkt“, sagte der Sprecher.

Die Ermittler beobachten seinen Angaben zufolge regionsweit einen Trend der Katalysatordiebstähle. Den Tätern geht es vor allem um die Metalle, die darin verbaut sind.

Die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark