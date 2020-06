Burgdorf

Unbekannte haben am Wochenende ein schwarzes Herrenrad der Marke Stevens mit einer Achtgang-Nabenschaltung gestohlen: Der Besitzer hatte das 28er-Rad nach Aussage einer Polizeisprecherin am Sonnabend gegen 11 Uhr am Fahrradständer an der Westseite des Bahnhofs an der Lehrter Straße abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert. Als er am Sonntag gegen 12 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Rad jede Spur.

Die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark