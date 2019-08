Hülptingsen

Eine Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren haben Unbekannte am Sonnabend zwischen 10.45 und 11.55 Uhr aus einem Auto gestohlen, das die 29 Jahre alte Halterin auf dem Parkplatz am Trimm-Dich-Pfad in Hülptingsen abgestellt hatte. Die Täter zerstörten nach Aussage eines Polizeisprechers die Scheibe der Beifahrerseite am VW Golf und gelangten so in das Fahrzeug. Aus dem Innenraum entwendeten sie die Handtasche und entkamen unerkannt.

In dem Zusammenhang weist der Sprecher darauf hin, dass Autofahrer ihre Wertgegenstände mitnehmen sollten, wenn sie das Fahrzeug verlassen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark