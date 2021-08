Burgdorf

Ein grün-graues Herrensportrad der Marke Bulls haben Diebe am Freitag zwischen 13.45 und 19.10 Uhr am Bahnhof gestohlen. Dort hatte der 16 Jahre alte Eigentümer aus Burgdorf sein Zweirad im Fahrradport an der Lehrter Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er zurückkehrte, bemerkte er den Verlust und alarmierte die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark