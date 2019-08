Burgdorf

Nicht nur die Trockenheit macht Landwirten im Nordosten der Region zu schaffen: Immer wieder müssen sie auch feststellen, dass Diebe nachts aus den Beregnungsanlagen den Diesel abzapfen. So entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, aus einer Anlage, die auf einem Feldweg an der Steinwedeler Straße in Burgdorf steht, gut 300 Liter Diesel aus dem verschlossenen Tank der Anlage.

Der Schaden geht für die Landwirte über die Kosten für den Kraftstoff hinaus. Denn die Beregnungskanone bleibt stehen, und das Feld wird nicht beregnet, was dann nachgeholt werden muss. Dadurch gerät der Beregnungsplan durcheinander, was angesichts des anhaltenden Regenmangels zu Ertragseinbußen auf einzelnen Äckern führen kann.

Vierter Diebstahl innerhalb von vier Wochen

Damit verzeichnet die Polizei den vierten Diebstahl innerhalb weniger Wochen. So stahlen Diebe in der Nacht zum 7. Juli aus einer Beregnungsanlage, die zwischen Katensen und Krätze aufgebaut war, 300 Liter Diesel. Auch in der Eltzer Feldmark wurde Kraftstoff aus zwei Beregnungsaggregaten abgepumpt. In der Nacht zu Donnerstag, 27. Juni, stahlen Unbekannte circa 200 Liter aus einem mobilen Aggregat, das an der sogenannten Milchstraße stand, dem Verbindungsweg zwischen der B 188 und Wiedenrode.

Hinweise auf die Diebe hat die Polizei bislang in keinem der drei Fälle. Die Beamten hoffen deshalb auf Zeugen. Wem ein Fahrzeug mit einem Tank oder mehreren Fässern in der Feldmark aufgefallen ist, den bittet die Polizei, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer