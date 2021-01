Burgdorf

Die Räume einer Wohnung und die darin befindlichen Möbel haben Einbrecher durchsucht, die am Montag zwischen 16 und 18.20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Uetzer Straße in Burgdorf eingedrungen sind. Die Täter gelangten nach Aussage einer Polizeisprecherin auf bislang nicht geklärte Weise in das Gebäude. Dort brachen sie die Tür der Wohnung im ersten Obergeschoss auf und betraten die Räume. Unklar ist, ob und welche Gegenstände die Einbrecher gestohlen haben. Deshalb können die Ermittler auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Gebäude aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei der Polizei Burgdorf zu melden.

Von Antje Bismark