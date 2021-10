Burgdorf

Einen Laptop samt Powerbank, zwei Handys sowie eine braune Ledergeldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld haben Unbekannte gestohlen, die am Sonntag einen weißen VW Polo auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades an der Bundesstraße 188 aufgebrochen haben. Der 24-jährige Halter hatte den Wagen nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 17.35 Uhr geparkt. Als er nach etwa 50 Minuten zum Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Diebe die Seitenscheibe des Polo eingeschlagen hatten. Sie öffneten so das Auto und entwendeten die Gegenstände, ehe sie unerkannt entkommen konnten. Den Schaden gibt die Polizei mit 2000 Euro an.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark