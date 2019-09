Otze

Aus einem Ford Ranger haben Diebe am Sonnabend zwischen 9 und 10.20 Uhr eine Handtasche mit persönlichen Papieren und Bargeld gestohlen: Der 50-jährige Halter hatte seinen Wagen nach Polizeiangaben an der Straße Flaatmoor in Otze abgestellt und ordnungsgemäß gesichert. Während seiner Abwesenheit hebelten die Täter die Scheibe der Beifahrertür auf und gelangten so in das Fahrzeug. Dort fanden sie die Handtasche der 50 Jahre alten Ehefrau, in der sich Bargeld, Papiere und der Ehering befanden. Den Schaden gibt die Polizei mit 1100 Euro an.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark