Burgdorf

Diebe von Katalysatoren an Fahrzeugen fortgeschrittenen Alters haben es stets nur auf eines abgesehen: wertvolle Rohstoffe wie Palladium und Rhodium, die in den Filteranlagen verbaut sind und satte Erlöse versprechen. Jetzt haben solchen Rohstoffdiebe erneut im Ortsteil Hülptingsen in einem Autohaus an der Leinenweberstraße zugeschlagen. An einem dort abgestellten Mercedes der A-Klasse trennten sie in der Nacht zum Mittwoch den Katalysator ab und ließen diesen anschließend mitgehen. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Von Joachim Dege