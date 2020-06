Burgdorf

Nur drei Minuten hat ein Dieb am Donnerstag benötigt, um ein iPad zu stehlen: Nach Aussage einer Polizeisprecherin hatte eine Burgdorferin ihren grauen VW Golf um 16.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Weserstraße in Burgdorf abgestellt. Sie ließ das Fahrzeug zunächst unverschlossen, weil sie nur einen Einkaufswagen holte, zu ihrem Wagen zurückkehrte und dann Gegenstände aus dem Kofferraum umpackte. Nach etwa drei Minuten verriegelte sie das Auto und ging einkaufen.

Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass ein iPad fehlte, das sie auf den Beifahrersitz gelegt hatte. Weil an dem Fahrzeug keine Spuren einer gewaltsamen Öffnung zu sehen waren, gehen die Ermittler davon aus, dass der Dieb den kurzen Moment für seine Tat genutzt hatte, in dem der Golf nicht abgeschlossen war. Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark