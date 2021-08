Burgdorf

Ein Dieb hat auf dem Parkplatz des E-Centers an der Weserstraße am Freitagabend kurz nach 18 Uhr einer Frau aus Uetze die Handtasche gestohlen. Die 60-Jährige war nach Darstellung der Polizei gerade im Begriff, ihren Einkauf im Auto zu verstauen, als der Dieb zuschlug. Er griff sich aus dem Einkaufswagen die Tasche, die sich erst am späten Abend in einer Altpapiertonne am Birkenweg in der Weststadt wiederfand. Das darin befindliche Geld und das Handy fehlten freilich.

Von Joachim Dege