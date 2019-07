Burgdorf

Bargeld, Ausweispapiere, Geld- und Kreditkarten hat ein Dieb am Donnerstag gestohlen: Die Besitzerin aus Burgdorf hielt sich nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 10 Uhr in einem Supermarkt an der Marktstraße auf. Dort nutzte sie auch die Kundentoilette und vergaß die Geldbörse mit Papieren im Toilettenraum.

Sie bemerkte den Verlust nur kurze Zeit später und wollte das Portemonnaie schnell holen – allerdings hatte ein Unbekannter in dem kurzen Moment bereits zugegriffen und es gestohlen. Noch im Markt gab eine weitere Kundin zu Protokoll, dass ein junger Mann die Toilette aufgesucht hatte. Weitere Details zu der Zeugin und dem jungen Mann liegen der Polizei nicht vor. Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere die Kundin, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark