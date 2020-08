Burgdorf

Das Portemonnaie samt Geld und Papieren haben Unbekannte am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt an der Straße Vor dem Celler Tor gestohlen: Dort kaufte nach Aussage einer Polizeisprecherin eine Frau aus Lehrte ein. Beim Bezahlen an der Kasse nahm sie ihre EC-Karte aus der Geldbörse und vergaß das Portemonnaie dann auf der Ablage. Nur kurze Zeit später bemerkte sie den Verlust und schaute an der Kasse nach. Diesen Moment aber hatte ein Dieb schon genutzt und die Börse eingesteckt.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Anzeige

Weitere Nachrichten von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark