Burgdorf

Das chinesische Restaurant Lotusblüte am Kreisel vor der Hochbrücke wirbt mit einer großen Werbetafel am Gebäude für seinen Mittagstisch und das Abendbüfett. In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter die große Werbetafel mit Gewalt aus der Befestigung am Fensterrahmen entfernt und entwendet, teilt die Polizei mit. Die Ermittler hoffen, dass es Zeugen gibt, die den Vorgang beobachtet haben. Sie bitten um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege