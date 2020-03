Burgdorf

50 Euro hat ein Dieb aus einem fremden Portemonnaie gestohlen. Das hatte eine 30 Jahre alte Frau am Freitagabend gegen 22.30 Uhr im Burger-King-Imbiss auf einer Bank in Burgdorf abgelegt und dann vergessen. Als die Frau am Sonnabend in dem Schellrestaurant ihr Malheur schilderte, bekam sie zwar die mittlerweile aufgefundene Geldbörse ausgehändigt. Es fehlten darin aber 50 Euro. Die Frau erstattete deshalb Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die beobachtet haben, wer das Geld an sich nahm, um Hinweise unter Telefon (05136) 8861 41 15.

Von Joachim Dege