Burgdorf

Die Polizei sucht nach einem Dieb, der mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch auf dem Schützenplatz in Burgdorf den Katalysator eines VW Polo mitgehen ließ. Wie die Ermittlungen in ergaben, ging der Täter mit einem Winkelschleifer ans Werk. Jedenfalls flexte er das Fahrzeugteil ab und nahm es mit. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege