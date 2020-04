Otze

Ein Unbekannter hat an der Wortstraße in Otze einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten aufgebrochen und geplündert. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Passant den Aufbruch am frühen Dienstagmorgen und meldete die Straftat, die mutmaßlich in der Nacht zum Dienstag begangen worden ist. Der Täter ließ außer Zigarettenschachteln auch das Münzgeld mitgehen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und bittet um entsprechende Hinweise unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von jod