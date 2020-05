Dieb baut aus BMW teuren Tempomaten aus

Hülptingsen

Burgdorfs Polizei ermittelt in einem Fall von krimineller Ersatzteilbeschaffung auf offener Straße. In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Dieb aus einem auf dem Ulmelweg in Hülptingsen abgestellten BMW einen sogenannten ACC-Sensor ausgebaut und entwendet. Dabei handelt es sich um einen Tempomaten, der bei der Geschwindigkeitsregelung den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einbezieht und unterhalb des Kühlergrills verbaut ist. Das Bauteil hat neu einen Wert von rund 2500 Euro. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege