Für ihren weit über die Grenzen Burgdorfs bekannten Ernteumzug mit geschmückten Wagen und kostümierten Fußgruppen investieren die Ramlinger Kreativität, Geld und viel Zeit. Ihr Lohn: Hunderte Zuschauer am Straßenrand. Wer sich selbst ein Bild machen will: An diesem Sonntag ab 14.30 Uhr ziehen die Wagen noch einmal durchs Dorf.