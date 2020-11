Burgdorf

Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) und seine Stadtspitze stehen mit leeren Taschen da. In der Stadtkasse herrscht gähnende Leere, wie der Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 offenbart, den der Verwaltungschef dem Rat soeben vom Stadträtin Silke Vierke präsentieren ließ. Alles, was sich die Stadt zurzeit noch leistet, geschieht auf Pump. Nächstes Jahr rechnet die Kämmerei mit einem Defizit von 14,5 Euro, ein Jahr darauf noch einmal mit fast 13 Millionen Euro. Die Sprecher der beiden großen Ratsgruppen, Gerald Hinz für die SPD-geführte Mehrheitsgruppe mit Grünen, Freien Burgdorfern und WGS sowie Klaus Köneke für CDU und FDP, sprechen übereinstimmend von „erschreckenden Zahlen“.

Es sähe noch weit schlimmer aus, spielten nicht die beiden Boomjahre 2018 und 2019 der Stadt in die Hand. Weil es in diesem beiden Jahren wirtschaftlich gut lief, verbucht die Stadt mit aktuell 8,5 Millionen Euro so hohe Gewerbesteuereinnahmen wie nie zuvor. Was die Corona-Krise aus diesem Einnahmeposten in den nächsten zwei Jahren macht, ist nicht absehbar. Stadträtin Vierke gibt sich derweil „vorsichtig optimistisch, dass wir in den nächsten zwei Jahren das Niveau halten können“. Geld spülen zudem Grundstücksverkäufe in die Kasse: 2021 zwar nur 156.000 Euro, 2022 aber rechnet die Stadt mit 4,1 Millionen Euro.

Dass sich die dramatisch schlechte Finanzsituation Burgdorfs weiter zuspitzt, habe sich bereits während der Beratungen des erforderlichen Nachtragshaushalts für 2019/2020 abgezeichnet, sind sich Hinz ( SPD) und Köneke ( CDU) einig. Der Christdemokrat hadert vor allem mit dem Umstand, dass die Stadt nicht einmal mehr in der Lage ist, das laufende Verwaltungsgeschäft aus eigener Finanzkraft zu stemmen und deshalb in erheblichem Umfang Liquiditätskredite aufnehmen muss: Ende 2022 steht die Stadt zur Absicherung ihrer Zahlungsfähigkeit deshalb mit 33 Millionen Euro in der Kreide.

Das liegt daran, dass die Stadt Burgdorf auch mit dem Christdemokraten Armin Pollehn an der Rathausspitze weit mehr ausgibt, als sie einnimmt: Ein riesiger Posten ist das Verwaltungspersonal, das sich Burgdorf nächstes Jahr 29,2 Millionen Euro kosten lässt, 2022 sogar 29,6 Millionen Euro. Erheblich drückt auch die Regionsumlage: 2021 muss die Stadt 13,5 Millionen Euro zur Umverteilung nach Hannover überweisen, 2022 sind es 13,7 Millionen Euro.

Bad braucht 900.000 Euro Corona-Zuschuss

Dass sich Burgdorf anders als andere Kommunen ein eigenes Jugendamt leistet, statt die Aufgabe von der Region Hannover erledigen zu lassen, schlägt mit 8 Millionen Euro ins Kontor. Dauerverlustbringer ist auch das auf dem Papier von den Wirtschaftsbetrieben Burgdorf betriebene Bad, für das es 2021 coronabedingt einen Zuschuss von 900.000 Euro aus der Stadtkasse braucht.

Riesig ist der Investitionsstau, den die Stadt vor sich herschiebt. Um ihn abzuarbeiten, hat sich die Stadt ehrgeizige Ziele gesetzt. „Unsere Etappenziele zur Besteigung des Investitionsbergs sind nicht realistisch gesetzt“, ließ Vierke die Ratsmitglieder jetzt wissen. Das liege vor allem daran, gar nicht genug Personal da sei, um alles zu schaffen. Immerhin: Die wünschenswerte Bauunterhaltung (5 Millionen Euro) sei voraussichtlich zu bewerkstelligen, weil anders als in den Vorjahren vom 1. Januar an alle Stellen in der damit befassten Rathausabteilung besetzt seien.

Schuldenberg wächst auf 121 Millionen Euro

Das größte Stück vom Kuchen bei den Investitionen bekommen die Schulen zu schmecken. Für die will die Stadt in den beiden nächsten Jahren fast 32 Millionen Euro in Hand nehmen. In den Bereich Tiefbau (Straßen und Kanäle) will sie im gleichen Zeitraum 16,9 Millionen Euro investieren, in die Sanierung der Rathäuser sollen knapp 6,2 Millionen Euro fließen, in die Kitas 5,6 Millionen Euro. „Die Finanzierung dieser Investitionen ist uns nur über die Aufnahme von Krediten möglich“, sagte Vierke bei der Einbringung des Doppelhaushalts. Das sorgt dafür, dass der Schuldenberg infolge der Investitionskredite Ende 2022 auf 121 Millionen Euro angewachsen sein wird.

