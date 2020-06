Burgdorf

Darauf haben viele Kinder und Jugendliche lange verzichten müssen. Seit April mussten als Folge der Corona-Pandemie die Juniorclubtage des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) ausfallen. Die Organisatoren haben sich nach den Lockerungsmaßnahmen des Landes Niedersachsen dazu entschieden, ein Programm für die zweite Jahreshälfte zu entwickeln. An jedem zweiten Donnerstag im Monat – auch in den Ferien – können die Teilnehmer etwas erleben. Los geht es am 9. Juli. Allerdings müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Deshalb bietet der VVV primär Aktivitäten unter freiem Himmel an. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen beschränkt, dazu kommen zwei Betreuer.

Der Juniorclubtag am 9. Juli ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6, in dem die neue Ausstellung der Radfahrgalerie „Kuriositäten auf zwei Rädern“ zu sehen ist. Nach einem Rundgang durch die Schau haben die Teilnehmer die Gelegenheit zum Ausprobieren von Spaßrädern vor dem Museum. Damit lenkt man nach links, fährt aber nach rechts.

Schnuppertraining auf dem Bouleplatz

Für den 13. August steht ab 16 Uhr ein Schnuppertraining auf dem Bouleplatz vor dem Schloss auf dem Programm. Bei der Mitmachaktion für Kinder ab sieben Jahren lernen die Teilnehmer in kleinen Gruppen das aus Frankreich stammende Spiel kennen.

„Kräuterbutter aus dem Glücksküchengarten“ lautet das Motto des Juniorclubtags am 10. September. Annette Blikslager pflückt mit Kindern ab sechs Jahren frische Kräuter. Nach dem Kleinhacken werden die Kräuter zum Herstellen von Kräuterbutter verarbeitet. Später wird diese mit Brötchen und Broten gemeinsam verspeist. Die Teilnehmer treffen sich um 15.15 Uhr an der KulturWerkStadt, Poststraße 2. Von dort geht es mit dem Fahrrad zum Garten der Gastgeberin. Wetterfeste Kleidung, ein kleines Gefäß und eine Tüte für Reste müssen mitgebracht werden.

Programm für November und Dezember ist noch nicht fix

„Gruseliges für Halloween“ entsteht am 8. Oktober ab 16 Uhr im Stadtmuseum. Kinder ab sechs Jahren basteln gruselige Dekorationen. Für November und Dezember plant das VVV-Organisationsteam noch Veranstaltungen. Die jährliche Weihnachtsbäckerei solle nach Möglichkeit wieder stattfinden, kündigt das Team an.

Teilnehmerkarten für alle Junioclubaktionen gibt es in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862.

Von Mark Bode