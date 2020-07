Die Bühne steht, das Feld ist frisch gewalzt. Am Freitag, 17. Juli, werden 500 Besucher in 250 Fahrzeugen bei „Trecker rockt“ Livemusik genießen. Veranstaltungstechnik, Toiletten und Verpflegungsstände werden auf dem Feld am Oldhorster Moor noch kurzfristig aufgebaut.