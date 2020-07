Die finanziell angeschlagene Diakoniestation Burgdorf scheint gerettet. Die Pflegekassen haben dem Unternehmen nach langem Hin und Her eine höhere Vergütung ambulant erbrachter Pflegedienstleistungen zugestanden. Die Geschäftsführung der Diakoniestation kann ihren Mitarbeiter künftig den vollen Tariflohn zahlen.

Die Diakoniestation war zuletzt wirtschaftlich in Not geraten, musste Bankkredite aufnehmen und sogar ein zinslos gewährtes Darlehen der Kirchengemeinde St. Pankratius in Anspruch nehmen. Quelle: Joachim Dege (Archiv)