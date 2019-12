So proben die Konfirmanden in Ehlershausen fürs Krippenspiel

Ehlershausen

Das Krippenspiel im Gottesdienst gehört für viele Familien zum Weihnachtsfest wie der geschmückte Weihnachtsbaum und Geschenke fest dazu – und so proben Kinder und Jugendliche in den Kirchengemeinden seit Wochen für ihren Auftritt Heiligabend. Auch in der Martin-Luther-Gemeinde treffen sich die Konfirmanden in Ehlershausen und Otze, um ihre Rolle in der Erzählung von der Geburt Jesu zu lernen.

Doch vor dem eigentlichen Beginn der Geschichte stehen ganz irdische Probleme: „Maria und Josef sind noch gar nicht da“, stellt Pastorin Susanne Paul als erstes fest. Kommt der Bus zu spät? Haben die beiden den Termin vergessen? Weder noch. Kurze Zeit nach dem angesetzten Start stehen Nela Harre als Maria und Fiona Hoppe als Josef in der Kirche. „Bei uns ist der Josef weiblich, weil es in diesem Jahr einen Mädchenüberschuss gibt“, sagt Paul schmunzelnd. Dann aber vermisst sie den dritten König, der sich letztlich aber auch einfindet.

„Ihr müsst gegen mehr als 350 Leute anschreien“

Im ersten Durchlauf gibt die Pastorin den Jugendlichen die Positionen im Altarraum vor, im zweiten übernehmen dies die beiden Betreuerinnen Carlotta und Lara. Sie haben vor einem Jahr selbst im Krippenspiel mitgewirkt, nun leiten sie die Jüngeren an und geben ihnen vor allem einen wichtigen Ratschlag: „Ihr müsst lauter reden, sonst versteht euch nur die erste Reihe“, sagt Lara, der es wie ihrer Mitschülerin großen Spaß macht, die Jungen und Mädchen auf den Auftritt vorzubereiten. Paul wird deutlicher: „Euch hören Heiligabend mehr als 350 Leute zu, gegen die müsst ihr anschreien können.“

Lara und Carlotta leiten die Proben für das Krippenspiel. Quelle: Antje Bismark

Das funktioniere vor allem auch dann nicht, wenn sich Engel, Hirten oder Könige mit dem Rücken zu den Zuhörern stellen. Und so drappiert Paul die Laiendarsteller um das imaginäre Feuer, während der Schreiber und ein Soldat als Erzähler die Konfirmanden und die Zuschauer durch die Geschichte führen. „Wir fangen etwa sechs Wochen vor Weihnachten mit den Proben an“, sagt Paul – zunächst noch in ziviler Kleidung, dann in Kostümen. Josef und Maria haben sich gleich für den ersten Durchlauf umgezogen, wobei die Kirchengemeinde für alle Figuren entsprechende Utensilien im Fundus bereithält.

„Die Generalprobe ist immer eine Katastrophe“

„Manches bringen die Jugendlichen selbst mit, denn einige haben große Lust aufs Verkleiden“, weiß die Pastorin aus Erfahrung. Letztlich wisse jeder Konfirmand, was ihn erwarte: „Schon bei der Anmeldung ist klar, dass er beim Krippenspiel mitwirken muss.“ Seit elf Jahren arbeite sie in der Gemeinde, und bislang habe noch niemand sich verweigert. „Mitunter fehlt jemand, weil er zu Weihnachten nicht zu Hause ist, aber das ist die Ausnahme.“

Erlebt habe sie auch noch nie, dass die Weihnachtsgeschichte daneben gegangen sei. „Die Generalprobe ist immer eine Katastrophe, weil die Teilnehmer den Text nicht kennen oder den Ablauf ihrer Rolle vergessen haben“, sagt Paul. Längst rege sie sich darüber nicht mehr auf, denn: „Im Gottesdienst klappt dann immer alles prima.“ Davon können sich die Besucher Heiligabend um 16 Uhr in der Kirche Ehlershausen und im Gasthaus Ohne Bahnhof in Otze überzeugen. Ihnen gibt Paul noch einen Gedanken mit: „Das, was die Jugendlichen mit dem Auftritt vor großen Publikum leisten, traut sich mancher Erwachsene nicht.“

Von Antje Bismark