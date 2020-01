Alle Kitas sollen im Sommer 2021 gemeinsam zwei Wochen schließen

Burgdorf

Eine Sommerschließzeit für alle Kitas in der Stadt – das plant die Verwaltung ab dem nächsten Jahr. Elternvertreter Fabian Schwelgin reagierte in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses kritisch auf die Ankündigung, weil er vor allem die Einbeziehung der Mütter und Väter vermisst.

Seit dem Jahr 2018 diskutiert die Stadt mit Kita-Leitungen, Mitarbeitern und Personalrat über eine einheitliche Schließzeit im Stadtgebiet. Sie gilt längst bei vielen freien Trägern wie der AWO, in deren Einrichtung jetzt der Ausschuss für Jugendhilfe und Familie tagte. Dabei ging es zunächst um die Frage, wie lange die Kitas mit Kindergärten, Krippen und Hort geschlossen werden. „Wir haben uns auf eine zweiwöchige Pause verständigt“, sagte Thomas Peest, der die Nachfolge von Nicole Raue als Leiter der Jugendhilfeabteilung übernommen hat.

In dieser Zeit soll allerdings werktags von 7 bis 17 Uhr eine sogenannte Sommerkita für Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren öffnen. „Die Kitas bilden Vertretungstandems, sodass letztlich vier Einrichtungen mit 112 Plätzen offen stehen werden“, kündigte Peest an. Damit stünde etwa für jedes siebte Kind ein Platz zur Verfügung.

Erst der Termin, dann das Konzept – das ärgert die Eltern

Kita-Fachberaterin Heidi Mikoleit unterstrich, dass pro Sommerkita sechs Fachkräfte plus Leitung und Küchenkraft und damit mehr Personal als im Regelbetrieb eingeplant würden. Familien müssten sich bis zum 31. Januar eines jeden Jahres anmelden, einige Plätze wolle die Verwaltung für einen kurzfristigen Bedarf freihalten. Mit dem frühzeitigen Termin für 2021 komme die Stadt dem Wunsch der Eltern und der Mitarbeiter nach einer langfristigen Planungssicherheit entgegen.

Damit schaffe Burgdorf eine einheitliche Regelung für freie und städtische Kitas, sagte Peest, nach dessen Worten nun die konzeptionelle Arbeit noch anstehe. Genau dieses Vorgehen stieß auf massive Kritik des Elternvertreters. „Wir fordern erst ein Gesamtkonzept, das wir mit den Eltern klären können, und dann erst den Starttermin“, sagte er und bezeichnete das Verhalten der Stadt als inakzeptabel. Summiere er die Winterschließzeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die Organisations- und Studientage, Betriebsausflüge, Personalversammlungen und künftig die Sommerpause, dann komme er auf 21 Schließtage. So viele Urlaubstage hätten aber manche Eltern gar nicht.

Gersemann: Jedes Kind braucht eine Auszeit

Dabei gehe es weder um ein Pro noch ein Contra zur Sommerschließzeit: „Aber ohne ein Konzept, in das die Stellungnahme der Eltern einfließt, funktioniert der Zeitplan nicht.“ Michael Kugel, Erster Stadtrat, hielt dagegen, dass die Verwaltung den Auftrag der Sommerkita von der Politik erhalten habe und ihn nun umsetze. „Für die fehlerhafte Kommunikation der vergangenen Monate entschuldige ich mich“, sagte er und verwies unter anderem auf den Personalwechsel an der Abteilungsspitze. „Wir brauchen erst einen Termin, dann das Gesamtkonzept“, sagte Bürgermeister Armin Pollehn, der für eine Debatte im fachlichen Kreis plädierte.

Unterstützung erhielt die Verwaltung von den Politikern. So betonte die Ausschussvorsitzende Christiane Gersemann ( SPD), dass jedes Kind eine Auszeit brauche – erst recht im Kita-Bereich. „Es geht uns nicht ums Sparen, sondern um pädagogische Gründe“, sagte sie, während ihr Fraktionskollege Matthias Paul durchaus die Einbindung der Eltern sah. „Dank des aufwendigen Konzeptes werden wir die Familien auffangen“, kündigte er an. Für Jens Braun ( AfD) „jammern die Eltern auf hohem Niveau. Kinder werden wunschgemäß geboren, sie sollten in Familien und nicht in Kitas aufwachsen.“

