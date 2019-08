Ehlershausen

Als der Burgdorfer Golfclub (BGC) am 23. November 1969 von zunächst acht Mitgliedern gegründet wurde, war Golf noch ein ziemlich elitärer Sport, den in der gesamten Bundesrepublik gerade einmal 20.000 Menschen betrieben. Heute zählt der Deutsche Golfverband rund 650.000 Mitglieder, davon mehr als 1100 in dem...