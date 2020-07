Burgdorf

Dauerregen zum Beginn der Sommerferien stürzt Luis nicht in Verzweiflung. So gern der 13-Jährige auch in der Sonne liegt, er weiß sich auch bei schlechtem Wetter zu beschäftigen. Als ausgewiesener Vielleser braucht er nur ein gutes Buch, um gedanklich auf Reisen zu gehen. In der Stadtbücherei Burgdorf ist er regelmäßig zu Gast. Alle vier Wochen leiht er sich etwa 30 Bücher aus. „Die lese ich aber nicht unbedingt alle“, sagt der Achtklässler. „Wenn mir ein Buch nicht so gut gefällt, lege ich es auch wieder weg.“ Wenn eine Geschichte ihn packt, kann es schon mal vorkommen, dass er an einem Wochenende vier Bücher durchliest.

Besonders Fantasy-Romane haben es ihm angetan. „Toll finde ich es, wenn die Handlung im Mittelalter spielt und Tiere darin vorkommen“, sagt er. Außerdem sollte die Handlung nicht allzu brutal sein. Zu seinen Favoriten gehören die fünf Bände der „Animox“-Reihe von Aimée Carter. Sie erzählen die Geschichte des zwölfjährigen Simon, der entdeckt, dass seine Familie zu den sogenannten Animox gehört – Menschen, die sich in mächtige Tiere verwandeln können. Mit seinen Freunden versucht er herauszufinden, ob er ein Nachfahre des Beast King ist, der sich in alle fünf Tierarten verwandeln kann. Doch dazu muss der Held zahlreiche Abenteuer im Krieg der fünf Königreiche der Animox bestehen.

Anzeige

Stadtbücherei öffnet wieder länger Die wegen der Pandemie reduzierten Öffnungszeiten der vergangenen Wochen gehören bald der Vergangenheit an. Pünktlich zum Ferienbeginn am Donnerstag, 16. Juli, kehrt die Stadtbücherei Burgdorf wieder zu ihren früheren Öffnungszeiten zurück. Geöffnet ist dann wieder wie gewohnt montags und dienstags von 12 bis 18 Uhr, donnerstags von 12 bis 19 Uhr, freitags von 12 bis 18 Uhr und an jedem 1. Sonnabend im Monat von 10 bis 14 Uhr. Mittwochs bleibt die Bücherei geschlossen.

Auch die acht Bände der Romanserie „Artemis Fowl“ von Eoin Colfer hat Luis geschmökert. Darin versucht der jugendliche Held, der das Oberhaupt einer Verbrecherdynastie ist, zuerst das Überleben seiner Familie und später der ganzen Menschheit zu retten. Ob die 50 Bände „Beast Quest“, die „Woodwalkers“-Reihe oder die „Crown of Three“-Trilogie – immer kämpfen jugendliche Helden gegen das Böse, erleben Abenteuer und entdecken den Wert wahrer Freundschaft. Manche dieser Bücher hat Luis mehrfach gelesen. „Das wird mir nie langweilig“, sagt er.

Weitere NP+ Artikel

Gekaufte Bücher sind Ausnahme

In seinem Zimmer hat Luis seine Lieblingsbücher ordentlich im Regal aufgereiht – doch die Anzahl ist erstaunlich überschaubar für so eine Leseratte. „Wir kaufen nicht jedes Buch, das mein Sohn liest“, sagt Mutter Susanne. Besondere Exemplare gebe es zum Geburtstag, zu Weihnachten und zu Ostern geschenkt. „Die meisten leihen wir uns in der Stadtbücherei aus.“ Entsprechend dankbar sind Luis und seine Mutter dafür, dass es diese Einrichtung gibt. „In der Zeit der coronabedingten Schließungen haben wir verstärkt Lesematerial im Buchladen gekauft“, räumt die 47-Jährige ein. „Das war spannend, die Bücher, die wir vorher telefonisch geordert hatten, in einem Korb am Nebeneingang in Empfang zu nehmen“, erinnert sich Luis. Als ihm der Lesestoff ausgegangen war, lieh er sich über die Onleihe einige Hörbücher aus. „Dabei habe ich die ganze ’Artemis’-Reihe gehört“, erzählt Luis.

E-Books, die manche seiner Freunde nutzen, kämen für ihn nicht infrage. „Ich mag das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten“, sagt der Gymnasiast mit Bestimmtheit. Das Ritual, jeden Abend zu lesen, hat er von seiner Mutter übernommen. „Früher habe ich ihm immer abends vorgelesen“, erinnert sie sich. „Jetzt liest jeder für sich.“ Außerdem nutzt Luis gern lange Autofahrten fürs Schmökern. Bücher sind allerdings nicht die einzige Leidenschaft von Luis. Er spielt Gitarre und ist seit sechs Jahren Tennisspieler im TC Grün-Gelb. In der Schule interessiert ihn der Geschichtsunterricht. „In Mathe und Deutsch kommt es auf das Thema an“, sagt er. „Rechtschreibung liegt mir nicht so sehr, doch Inhaltsangaben von Büchern schreibe ich gern.“

Deshalb war er sofort Feuer und Flamme, als ihn eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei auf das Jugendleseprogramm Julius-Club ansprach. Dabei können Kinder und Jugendliche von elf bis 14 Jahren über die Sommerferien Bücher ausleihen, diese auf vorgefertigten Fragebögen bewerten und Fragen zum Inhalt beantworten. Vielleser erhalten zur Belohnung Urkunden und Preise. Zum Schluss setzt es am 3. September eine Verlosung und einen Preis.

Von Gabriele Gerner