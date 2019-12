Anfang Januar beginnt in Burgdorf die Sanierung der ehemaligen Deponie am Duderstädter Weg. Dort will die Deutsche Reihenhaus AG anschließend eine Reihenhaussiedlung bauen. Bis zu 52 Lkw werden dort täglich gesundheitsschädlichen Aushub abtransportieren. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.