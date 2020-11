Burgdorf

Geht es um die Zukunft der Innenstadt, dann setzt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) auf einen vierstufigen Plan. Zunächst berät die AG Haushaltskonsolidierung auf der Basis des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) über die Gestaltung, wobei Burgdorf sich inzwischen auch für das Städtebauförderprogramm von Bund und Land bewerben will. Daraus ableiten will er Quartiere, die aus einer Helikopterperspektive betrachtet werden sollen. Als Beispiel nennt er die Grundschule Burgdorf, deren Areal die Stadt weiterentwickeln möchte.

Sobald diese Quartiere definiert seien, stünden Gespräche mit den Nutzern an – in diesem Fall der Schule, der Musikschule und dem Kinderschutzbund. „Ich möchte gern mit allen im Gespräch stehen, auch was die Sporthalle betrifft“, sagt er. Daran soll sich seinen Angaben zufolge die Bürgerbeteiligung anschließen, beispielsweise dem Auslegen der Pläne zum Ist- und zum Wunsch-Stand.

Und als letztes Mittel, die Burgdorfer einzubeziehen, wünscht sich der Bürgermeister einzelne Foren zu den Quartieren, bei denen die Konzepte erläutert und weitere Anregungen aufgenommen werden sollen. Damit werde beispielsweise nicht die Gartenstraße solitär, sondern ihrer Gesamtheit zwischen Raiffeisen-Gelände und der jetzigen IGS betrachtet. „Allerdings gelingt uns das unter den jetzigen Corona-Vorgaben im Moment nicht“, sagt er. Aber erklärtes Ziel seiner Verwaltung sei es, die Burgdorfer intensiv an der Entwicklung ihrer Innenstadt zu beteiligen.

Von Antje Bismark