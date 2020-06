Gasthof Münstermann: Das hat Bauunternehmer Hasan Kinno dort vor

Schillerslage

Der ehemalige Schillerslager Gasthof Münstermann und das umliegende Areal gehören Hasan Kinno schon seit 2016, nun wird dies auch sichtbar. „Jetzt stehen die Bauarbeiten in den Startlöchern“, sagt der Burgdorfer Bauunternehmer. Im ersten Schritt sollen um den historischen Gasthof drei Wohnhäuser entstehen, später möchte Kinno die bestehenden Gebäude der ehemaligen Gastwirtschaft sanieren.

In den drei avisierten Neubauten plant der Unternehmer jeweils Platz für zwei Wohnungen. Der alte Gasthof selbst besteht aus zwei Gebäudeteilen. In der Hälfte an der Zollstraße sollen drei weitere Wohnungen entstehen, in der Gebäudehälfte an der Engenser Straße zwei. In den Wohnungen werden laut Kinno jeweils etwa 120 Quadratmeter Platz sein.

Damit es losgehen kann, hat er die meisten Vorbereitungen bereits getroffen: Teile des ehemaligen Gasthofes haben Kinnos Mitarbeiter vor rund sechs Wochen abgerissen, ebenso eine alte Scheune. Die Überreste liegen noch auf dem Grundstück verteilt. An vielen Stellen stechen große Stapel mit Fachwerkbalken aus Eiche und historischen Klinkersteinen hervor.

Bauherr Hasan Kinno hat zwei Pläne für den Gasthof

Ob er diese Materialien bei den Arbeiten benötigt, ist noch unklar. Derzeit ist Kinno dazu mit der Stadt Burgdorf im Gespräch. Seit ihm das Grundstück gehört, hat er vier Architektenbüros mit Entwürfen beauftragt. Ursprünglich hatte er für die Häuser einfache Neubauwohnungen geplant – das hatte ihm die Stadt Burgdorf auch schon genehmigt.

Später kam er auf die Idee, mit den historischen Baustoffen ein Quartier mit Fachwerkhäusern und hochwertigen Wohnungen zu schaffen: „Das sollte hier wirklich rustikal werden.“ Doch dafür muss er nun offenbar einen komplett neuen Bauantrag ausarbeiten. „Ich bin noch nicht sicher, ob ich das mache oder doch nach der alten Planung baue“, sagt der Bauherr. Das entscheide er in den nächsten Tagen.

Falls er sich für die aufwendige Variante entscheidet, will Hasan Kinno auch die bestehenden Gebäude entkernen und ihre Fassade in den historischen Zustand zurückversetzen. Die Voreigentümer des Gasthofs hatten unter anderem Teile der Fassade aus Fachwerk sowie der Fenster mit modernen Bauteilen ersetzt. Außerdem hatten sie einen neuen Anbau an die Innenseite gesetzt. Denkmalgeschützt ist der Gasthof nicht: „Wir könnten ihn auch abreißen“, sagt Kinno – doch selbst wenn er beim ursprünglichen Bauantrag bleibe, habe er etwas anderes vor: „Dann würde ich den Gebäudebestand einfach sanieren.“

Beschwerden von Nachbarn: „Nur normale Regungen“

In der Nachbarschaft sorge die Baustelle indes regelmäßig für Ärger, hat Kinno festgestellt. Er vermute, dass es vielen Schillerslagern sauer aufgestoßen sei, dass die ehemaligen Eigentümer das Grundstück an ihn verkauft haben: „Auf dem Dorf gilt eben immer noch die Regel, dass man nicht an Außenstehende verkauft.“ Vielleicht störe man sich auch daran, dass er im alten Gasthof seit 2016 Flüchtlinge untergebracht habe. „Die ziehen demnächst aus“, sagt er.

Bei der Stadt Burgdorf kämen hingegen lediglich „normale Regungen“ der Nachbarschaft an, sagt deren Bauamtsleiter Andreas Fischer. So hätten sich Nachbarn erkundigt, was der Bauherr vorhabe und ob ihm eine Genehmigung vorliege. Verstöße gegen öffentliches Recht seien ihm nicht bekannt, für privatrechtliche Verstöße sei die Stadt nicht zuständig. Wenn es auf erstere Hinweise gebe, gehe das Bauamt diesen aber nach.

