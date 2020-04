Zu viele Besucher erwartet: Burgdorfer Schützenfest 2020 fällt aus

Burgdorf

Schweren Herzens sagen die Burgdorfer Schützen ihr Fest ab, das sie eigentlich vom 25. bis 28. Juni mit Mitgliedern sowie Besuchern aus der Stadt und umliegenden Kommunen feiern wollten. Noch vor einer Woche hegte die Schützengesellschaft eine leise Hoffnung, nun verkündet Schützenchef Jörg Hoppe in einer Videobotschaft das endgültige Aus der Veranstaltung, die seit mehr als 425 Jahren zur Tradition gehört. Die Entscheidung sei am Montagabend in einer Telefonkonferenz der acht Vorstandsmitglieder und der Beisitzerin gefallen, sagt Vereinssprecher Matthias Mollenhauer.

„Die Verordnung des Landes, die seit Freitag vorliegt, lässt uns keine andere Chance“, sagt der Burgdorfer mit Blick auf die Vorgabe, dass bis August jede Veranstaltung mit mindestens 1000 Gästen untersagt ist. Diese Zahl habe die Schützengesellschaft bei ihren Festbällen 2019 erreicht, deshalb fielen die Veranstaltungen unter das Verbot. Die Möglichkeit, die Besucherzahl zu begrenzen, gebe es praktisch nicht. „Wir könnten weder die Hygieneregeln einhalten noch den notwendigen Abstand der Teilnehmer“, sagt Mollenhauer. Angesichts der unsicheren Entwicklung lasse sich jetzt auch kein Ausweichtermin für den Herbst festlegen.

Das nächste Schützenfest ist vom 24. bis 27. Juni 2021

„Gesundheit für alle ist wichtiger, als ein rauschendes Fest mit einem unkalkulierbaren Risiko zu feiern“, sagt Hoppe in seinem Grußwort. Mit der Absage verbindet Hoppe auch die Information, dass alle Schießwettbewerbe ausfallen, die im Zusammenhang mit der Scheibenfeier stehen. Ob und wie diese im Verlauf des Jahres nachgeholt werden könnten, wolle die Schützengesellschaft in den nächsten Wochen entscheiden – abhängig von anstehenden Verordnungen und Auflagen. Aber Hoppe gibt auch einen optimistischen Hinweis: „Wir freuen uns auf das Burgdorfer Volks- und Schützenfest 2021, das wir vom 24. bis 27. Juni feiern wollen.“

Nur wenige Ausfälle in den vergangenen Jahrhunderten

Die Corona-Zwangspause beschert den Burgdorfer Schützen den ersten Ausfall des Traditionsfestes seit 70 Jahren – es findet sich seit 1950 durchgehend im Terminkalender der Stadt. Dabei gab es auch in früheren Zeiten vergleichsweise wenige Jahre, in denen das Scheibenschießen nicht durchgeführt werden durfte oder konnte. Zwischen 1663 bis 1665 verzichteten die Mitglieder auf das Fest, weil der damalige Landesfürst gestorben war. Im Jahr 1710 verbot die hannoversche Regierung das Feiern von Schützenfesten. Erst 1730 gab es wieder eine Genehmigung. 1802 pausierten die Schützen, weil die Stadt ein neues Rathaus baute.

1803 sollte dann eigentlich wieder gefeiert werden, aber die napoleonischen Truppen besetzten seinerzeit das Königreich Hannover. Bis einschließlich 1813 durften keine Schützenfeste gefeiert werden. Im 20. Jahrhundert sorgten die beiden Weltkriege jeweils für mehrjährige Zwangspausen: 1914 wurde das Schützenfest sogar aufgrund des Kriegsausbruchs abgebrochen. Von 1915 bis 1920 sowie von 1940 bis 1949 fiel das Traditionsfest dann jeweils aus.

Von Antje Bismark