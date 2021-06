Burgdorf

Einen Hauch von Christo-Kunst verströmt das historische Rathaus an der Marktstraße in Burgdorf. Und zwar bereits seit vergangenem August. Der Grund ist allerdings ein höchst pragmatischer: Die Umhüllung soll Passanten vor herabstürzenden Dachziegeln schützen. Denn die gute Stube der Verwaltung ist mächtig sanierungsbedürftig. Längst nicht jeder Burgdorfer findet die praktische Lösung allerdings ästhetisch ansprechend. Deshalb sind die weiß-blauen Bahnen verschwunden – stattdessen ist die Fassade des Gebäudes nun so zu sehen, wie sie der Burgdorfer Grafiker Karl Mahn 1979 für den Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) in einer Federzeichnung festhielt.

Es gibt kein Foto ohne Baum

So erhielten sowohl Burgdorfer als auch Bürger aus anderen Kommunen, die Burgdorf etwa zum Pferdemarkt oder zum Verkaufsoffenen Sonntag einen Besuch abstatteten, einen Eindruck von dem, was sich hinter den Planen verbirgt, sagt Gerhard Bleich, Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing Burgdorf (SMB). „Wir haben eigentlich nach Fotos geschaut, aber es gab kein einziges, auf dem die Bäume nicht gewesen wären.“ Hergestellt wurde die Plane vom Burgdorfer Unternehmen CKT Folientechnik.

Rathaus wurde nach dem Stadtbrand 1809 neu aufgebaut

Bei dem Fachwerkbau auf der Burgdorfer Marktstraße handelt es sich um den 1817 bezogenen Neubau des historischen Rathauses, das 1802 errichtet und sieben Jahre später beim großen Stadtbrand zerstört worden war. Der Neubau wurde auf den alten Kellergewölben erbaut. Der Magistrat nutzte übrigens nur die Rats- und Polizeistube darin – die übrigen Räume mitsamt Festsaal im Obergeschoss waren als Gaststätte und Hotel eingerichtet und wurden als „Ratskeller“ verpachtet. 1868 kaufte der Ratskellerwirt das Haus.

1920 erwarb die Stadt ihr altes Rathaus zurück und vermietete es an das Finanzamt. Der Ratskeller schloss im Dezember 1920. Bei einem Umbau im Jahr 1950 wurde das Gebäude mit einem Satteldach mit zwei zusätzlichen Dachgeschossen versehen. Der holzgeschnitzte Erker stammt aus der Hand des Burgdorfer Bildhauers Georg Hildebrandt. Die Stadtverwaltung zog 1951 von der Marktstraße 13 wieder in ihr altes Rathaus. Das Glockenspiel, das sich am Giebel des Rathauses befindet, ist eine Stiftung von Burgdorfer Kaufleuten.

Sanierung des Rathauses I für 2022/23 geplant

Bis das schmucke Gebäude im Herzen Burgdorfs bar dieser Verhüllung in neuem altem Glanz erstrahlt, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Denn nicht nur das Rathaus I mit seinem maroden Dach ist sanierungsbedürftig, auch Rathaus II und III müssten umfangreich saniert werden. Haustechnik, Brandschutz und Barrierefreiheit sind die größten Baustellen. Gleichwohl tat sich die Politik schwer, die Bauarbeiten anzugehen – nicht zuletzt wegen der hohen Kosten. Auf 10,5 Millionen Euro bezifferte Architekt Dirk Höhlich im September 2020 die Kosten für die optimale Sanierung aller drei Häuser.

Nach Auskunft von Stadtsprecher Sebastian Kattler erarbeitet die Abteilung Zentrale Dienste zurzeit ein Funktionsprogramm, von dem die Reihenfolge der einzelnen Gebäudesanierungen abhängen soll. Voraussichtlich werde die Stadt Burgdorf im Oktober 2021 die Planungen für das Rathaus I beauftragen. Im August 2022 sollen die Sanierungen daran beginnen und etwa im Juni 2023 abgeschlossen sein. „Welches Rathaus folgt, steht bisher nicht konkret fest“, sagt Kattler.

Von Sandra Köhler