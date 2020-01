Darum ruft Verdi zur Kundgebung vor der AWO-Kita in Burgdorf auf

Burgdorf

Die Gewerkschaft Verdi, in der auch Mitarbeiter der Stadt Burgdorf organisiert sind, ruft für Montag, 20. Januar, zu einer Kundgebung vor der Sitzung des Ratsausschusses für Jugendhilfe und Familie auf. Anlass ist die Ansage von Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn, dass die Listen für die von Verdi inszenierte landesweite Unterschriftenaktion „Aufsteh’n für die Kita“ nicht in den städtischen Kindertagesstätten ausgelegt werden dürfen.

Seit Herbst 2019 wandern laut Verdi-Mitglied Christoph Engelen die Kisten mit den Unterschriftenlisten von Kommune zu Kommune. „Uns geht es darum, dass mit der geplanten Novelle des Kita-Gesetzes bestmögliche Bedingungen für die Kinder, die Beschäftigten, die Eltern und nicht zuletzt auch für die Träger geschaffen werden“, erklärt Engelen. Denn nach wie vor sei der Alltag in den Krippen und Kindergärten vom Fachkräftemangel, einer zunehmenden Arbeitsverdichtung für die Erzieher und Erzieherinnen, veralteten Gesetzen und fehlenden Betreuungsplätzen bestimmt.

Bürgermeister: Für Kitas soll Neutralitätsgebot gelten

„Wir verstehen nicht, warum die Stadt Burgdorf als einzige Kommune im Land das Aufstellen der Unterschriften-Kisten in den Kitas verbietet, denn von möglichen Verbesserungen würden alle profitieren“, so Engelen. Die Antwort darauf gibt Bürgermeister Pollehn: „Wir haben beschlossen, das nicht zuzulassen, weil für Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kitas das Neutralitätsgebot gelten sollte.“ Das bedeute unter anderem, dass Organisationen wie Gewerkschaften in den Kita-Räumen keine Umfragen durchführen dürften.

Vor den Kita-Gebäuden könnten ohne Weiteres Unterschriften für die Aktion gesammelt werden, erklärt Pollehn. Er wolle die Aktion selbst nicht bewerten. Wenn er die Kita-Kiste jedoch zulasse oder nicht wahrnehme, schaffe er einen Präzedenzfall. „Das möchte ich nicht“, sagt der Bürgermeister. „Aber ich bin jederzeit bereit, mit dem Personalrat der Stadt Burgdorf darüber zu reden.“

Übrigens ist Burgdorf nicht die einzige Kommune, die die Kita-Kiste aus ihren Einrichtungen verbannt, wie eine Nachfrage in der Nachbargemeinde Burgwedel gezeigt hat.

Ratsausschuss besichtigt AWO-Kita

Die Kundgebung, zu der Verdi aufruft, beginnt um 16.30 Uhr vor der Kita der Arbeiterwohlfahrt am Schwüblingser Weg 29. Dort tagt der Familien- und Jugendhilfeausschuss des Rates ab 17 Uhr öffentlich. Dessen Mitglieder werden zunächst die Kita besichtigen, danach beraten sie unter anderem über das Kinderschutzkonzept der Stadt, die Einführung einer Vertretungsregelung für die private Kindertagespflege und die finanzielle Unterstützung von Pflegeeltern.

Von Anette Wulf Dettmer