Burgdorf

Die Polizei hat ein neuwertiges Fahrrad der Marke Prophete, Typ Cargo Genießer, sichergestellt. Eine zwölfjährige Schülerin hatte das türkisfarbene Rad am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Fußgängerbrücke Am Nassen Berg/Raiffeisenstraße entdeckt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ihren Angaben zufolge besitzt das 26er-Rad eine Drei-Gang-Nabenschaltung und einen grauen Flechtkorb auf dem vorderen Gepäckträger.

Die Beamten bitten den Halter, sich unter Telefon (05136) 88614115 mit einem Eigentumsnachweis zu melden.

Von Antje Bismark