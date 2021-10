Dachtmissen

Eine riesige Kürbis-Spinne sitzt an der Salzstraße in Dachtmissen. Davor stehen zwei Kürbis-Kinder im SV Sorgensen-Trikot: „Das Trikot hat eine besondere Bedeutung, viele Kinder aus dem Dorf sind mit dem Verein verbunden“, sagt Anja Schrader. Sie organisiert mit einer Gruppe von Dachtmissern seit vielen Jahren das jährliche Kürbis-Schnitzen im Dorf – doch in diesem Jahr ist zum zweiten Mal in Folge einiges anders als vor der Pandemie.

Normalerweise trifft die Dorfgemeinschaft sich zu Halloween auf dem Feuerwehrplatz. In diesem Jahr verzichten die Dachtmisser auf das gemütliche Beisammensein. Auch der Laternenumzug der Ortsfeuerwehr entfällt. Wegen des Infektionsschutzes dürfen die Feuerwehren erneut keine großen Aktionen anbieten. Stattdessen organisiert Schrader mit ihrer „Frauentruppe“ das Halloween-Fest privat. Unter dem Titel „Dachtmissen leuchtet“ wird das Dorf mit geschnitzten Kürbissen und Lichtern zum Leuchten gebracht.

50 bis 70 Zierkürbisse für Dachtmissen

Die Idee für das Kürbis-Schnitzen sei ursprünglich entstanden, um den eigenen Kindern eine Freude zu machen. „Inzwischen sind unsere Kinder groß und helfen bei der Organisation mit“, sagt Schrader. Zwischen 50 und 70 Zierkürbisse bestellen die 18 Frauen jedes Jahr für die ansässigen Familien. „Es ist eigentlich eine Aktion für das Dorf, aber natürlich können Kinder ihre Freunde aus dem Kindergarten oder der Schule in Burgdorf mitbringen“, sagt Schrader. Die genauen Termine für das Kürbis-Schnitzen und die Aktion „Dachtmissen leuchtet“ möchten die Frauen allerdings nicht über Dachtmissen hinaus bekannt geben – schließlich soll die Zahl der Teilnehmer in der Pandemie überschaubar bleiben.

An der Salzstraße weisen eine Kürbisspinne und Kürbisfiguren auf die Aktion "Dachtmissen leuchtet" hin. Jedes Jahr schmücken die Dachtmisser die Ecke an der Salzstraße, um auf ihre Halloween-Aktionen aufmerksam zu machen. Quelle: Leona Passgang

Gemeinsames Singen am Dachtmisser Grillplatz

Im vergangenen Jahr hätten viele Neubürger in Dachtmissen die Aktion genutzt, um die Dorfgemeinschaft kennenzulernen. Aktuell würden rund 35 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im Ort leben. Für sie gibt es bei „Dachtmissen leuchtet“ einen geschnitzten Kürbis mit „Haaren“ aus Lollys oder Knicklichtern, Softgetränke und ein Glücksrad. Außerdem möchten die Organisatoren den Grillplatz im Dorf schmücken und beleuchten. Am Abend wollen sie sich dort treffen und gemeinsam singen.

Von Leona Passgang