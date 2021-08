Burgdorf

Der ansteigenden Sieben-Tages-Inzidenz zum Trotz – aktuell liegt sie in Burgdorf bei 50,8 – will der DRK-Ortsverein die von ihm betriebene städtische Begegnungsstelle Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße wieder öffnen. Geimpfte, Genesene und Getestete will das DRK ab Donnerstag, 2. September, wieder willkommen heißen, teilt der vom DRK bestellte Koordinator Reinhard Bielefeld mit.

Damit herrscht in der hauptsächlich von Senioren frequentierten Begegnungsstätte demnächst wieder montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr Gelegenheit zum Klönen und Spielen. Montags treffen sich dort Skat- und Doppelkopfspieler, donnerstags ist der Spielenachmittag für Canasta und Rummikub. Jeweils am letzten Donnerstag eines Monats lädt der Aktiv-Treff zum Seniorennachmittag mit ofenfrischem, selbst gemachtem Butter- oder Mandelkuchen ein. Dazu müssen sich Besucher gesondert anmelden.

DRK bietet neue Klönrunde und Kurse an

Neu ist eine Klönrunde für Neubürgerinnen und Neubürger sowie für Menschen, die Anschluss suchen, ohne sich gleich für eine feste Gruppe anzumelden. Die Runde kommt ab dem 7. September immer dienstags von 14.30 bis 17 Uhr zusammen. Weitere neue Kursangebote sind ab September der Sitztanz für Senioren, ein Gesprächsangebot der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie sowie ein Englischkurs für Senioren.

Darüber hinaus könnten die Räume im Aktiv-Treff laut DRK ab September auch wieder für kommerzielle Angebote angemietet werden, lässt Bielefeld wissen. Freiwillige Helfer sucht das DRK noch für den Cafeteria-Betrieb. Wer sich dort engagieren will, erreicht den Koordinator unter Telefon (05136) 8334 sowie per E-Mail an bielefeld.drk-burgdorf@vodafonemail.de.

