Schutzkittel, Brille, Handschuhe, Überzieher für die Schuhe und Mund-Nasen-Schutz: Mit dieser Ausrüstung sind die Mitarbeiter der Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Burgdorf in den vergangenen Monaten bei ihren ambulanten Pflegeeinsätzen phasenweise unterwegs gewesen. Sie betreuten unter anderem eine 93-jährige Covid-19-Patientin in ihrer Wohnung, die sich vom Virus inzwischen gut erholt hat. Dazu gab es einen weiteren Verdachtsfall, bei dem sich eine Infektion aber nicht bestätigte. „Wir sind gut auf solche Situationen vorbereitet“, sagt Matthias Thäle, Bereichsleiter der DRK-Sozialstation in Burgdorf. Ausreichend Schutzkleidung sei vorhanden.

Mieter können Pflegeleistungen in Anspruch nehmen

Seit Oktober ist das DRK Mieter im Neubau an der Straße Vor dem Celler Tor mit Blick aufs Stadion. Das Haus mit seinen 24 barrierefreie Wohnungen gehört der Hamburger Investmentfirma Restinge in Hamburg. Die Hausbewohner können auf Wunsch Pflegeleistungen des DRK in Anspruch nehmen oder jeden anderen Dienstleister wählen. „Sie können aber auch ganz normal hier wohnen, wenn sie noch selbstständig sind“, sagt Thäle. Einige nutzten die ambulante Pflege der DRK-Sozialstation.

Pflegedienstleiterin Annegret Beving-Recker zeigt, in welcher Schutzausrüstung die Mitarbeiter Covid-19-Patienten betreuen. Quelle: Mark Bode

Laut Pflegedienstleiterin Annegret Beving-Recker betreut die Sozialstation, zu der auch eine Filiale in Mellendorf zählt, 130 Patienten – 85 Prozent von ihnen täglich. „Bei der Arbeit tragen die Mitarbeiter ständig einen Mund-Nasen-Schutz“, sagt Thäle.

„Wir arbeiten in zwei Schichten und sind insgesamt sehr gut ausgelastet“, sagt Beving-Recker. Das DRK, das Pflegefach- und -hilfskräfte, Hauswirtschafterinnen, einen Hausmeister und Verwaltungsmitarbeiter beschäftigt, sei händeringend auf der Suche nach neuen Pflegehilfskräften.

Viele Menschen scheuen derzeit den Besuch der Tagespflege

Außer der Sozialstation unterhält das DRK eine Tagespflege. Diese musste während der Corona-Krise drei Monate schließen. Seit Juni darf die Auslastung 50 Prozent betragen. „Vor Corona war die Tagespflege auf 18 Personen ausgelegt. Jetzt können neun Menschen jeden Tag zu uns kommen“, sagt Tagespflegeleiterin Regina Lukerenko. Im Schnitt seien es allerdings nur sieben Menschen. „Viele haben Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.“

Dabei achte das DRK laut Thäle streng auf Hygiene: Die Fahrer messen morgens beim Abholen der Menschen Fieber. Alle müssen sich die Hände desinfizieren und eine Maske tragen. Im Auto bleiben Sitze frei, damit sich die Personen nicht zu nah kommen. Bei der Ankunft bei der Tagespflege messen die Mitarbeiter bei den Gästen erneut Fieber. „Die Leute müssen ihre Masken die meiste Zeit tragen“, sagt Lukerenko. Ausnahmen seien Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken sowie Situationen, in denen alle einen ausreichenden Abstand einhalten könnten. „Dann singen wir sogar zusammen – ohne Maske“, sagt Lukerenko.

Von Mark Bode