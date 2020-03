Während der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Burgdorf seinen Blutspendetermin am Mittwoch, 8. April, auf jeden Fall einhalten will, gibt es in Ehlershausen Zweifel: Weil die Helfer einer Risikogruppe angehören, könnte die Spende in der Martin-Luther-Kirchengemeinde ausfallen.