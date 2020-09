Otze

Ein Erntedankgottesdienst im Nieselregen auf dem Lindenbrink mit mehr als 60 Besuchern und anschließend ein Teller Suppe für alle, die dem Wetter trotzen mochten: Das waren am Sonntag die einzigen Aktivitäten, die von dem üblicherweise reichhaltigen Programm der Otzer Woche übrig geblieben waren. Allein der Kartoffelmarkt lockt regelmäßig 3000 bis 5000 Gäste an. Zu ihm gehören normalerweise Fahrradtour, Kaffeetrinken, Laternenumzug, Ortsratssitzung in historischen Kostümen, Dorfabend mit Tanz, Kinderfest und auch der Kartoffelmarkt mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Carl Hunze, Vorsitzender des Vereins Otzer Vereine und Verbände, begrüßt die Gottesdienstbesucher. Quelle: Sybille Heine

Carl Hunze: Eine Pause ist auch schön

„Es fehlt mir. Das steht fest“, sagt der ehemalige Ortsbürgermeister Carl Hunze, der die Otzer Woche vor fast 40 Jahren ins Leben gerufen hatte. In sein Bedauern mischt sich allerdings ein wenig Erleichterung. „Es ist auch schön, eine Pause zu haben, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es vertragen“, gesteht der 83-Jährige. Es sei gut, einmal Zeit zu haben, darüber nachzudenken, ob über die Jahre alles richtig gelaufen sei. „Vieles wird sich infolge der Corona-Pandemie ändern, mindestens die Einstellung zu vielen Dingen. Es wird nicht weitergehen wie bisher“, ist sich Hunze sicher.

„Wir müssen die Ansprüche bei der Organisation der Otzer Woche in Zukunft vielleicht etwas zurückschrauben und nicht immer noch mehr anbieten“, überlegt er. Der Kern der Veranstaltung werde aber wohl unverändert bleiben. Beim Organisationsteam stehe in jedem Fall ein Generationswechsel an. „Wenn alles gut läuft, kann die Otzer Woche 2021 wieder über die Bühne geben. Bisher gibt es keine Perspektive. Wir müssen sehen, was der Winter bringt.“

Der Posaunenchor der Martin-Luther-Kirchengemeinde begleitet den Gottesdienst musikalisch. Quelle: Sybille Heine

Wettbewerb hat wenig Teilnehmer

Der als Alternative zur Otzer Woche organisierte Kreativwettbewerb habe nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt, sagt Hunze bedauernd, der auch Vorsitzender des Vereins Otzer Vereine und Verbände ist. Die Otzer waren eingeladen, sich Gedanken zu ihrem Dorf zu machen und Beiträge in den Kategorien Fotografie, Malen/Zeichnen und Gedichte/Geschichten einzureichen. Einsendeschluss ist Mittwoch, 30. September. „Es wurden schöne Arbeiten angefertigt. Aber es reicht nicht, um einen Kalender herauszugeben. Wir werden aber versuchen, eine Ausstellung zu realisieren“, stellt Hunze in Aussicht. Der Wettbewerb könne die Otzer Woche selbstverständlich nicht ersetzen. Das neue Format müsse sich erst etablieren.

Der Erntedankgottesdienst, den Pastor Axel Kawalla aus Hannover leitete, ist gewöhnlich immer Abschluss der Otzer Woche. Er bezog sich diesmal auf die biblische Geschichte von der Speisung der 5000, in der es ums Teilen und Danken geht.

Pastor Axel Kawalla leitet den Gottesdienst auf dem Lindenbrink. Quelle: Sybille Heine

Jeder bekommt etwas zu essen

„Ihr seid eigentlich immer gut vorbereitet hier in Otze. Hier bekommt jeder etwas zu essen“, sagte der Pastor bezugnehmend auf die abgesagte Veranstaltungswoche. Er freute sich, dass die Gottesdienstbesucher dem Regen unter Schirmen standhielten und bis zum Ende blieben.

Beim anschließenden Mittagessen an schnell herbeigeholten Tischen und Bänken versammelten sich nur noch wenige. Es gab Hochzeitssuppe.

Von Sybille Heine