Die Corona-Pandemie hat die Arbeit im Tierheim an der Friederikenstraße auf den Kopf gestellt. Insbesondere die Tiervermittlung ist eine andere geworden. Statt Interessierte in Ruhe durch die Einrichtung zu führen, müssen die Mitarbeiterinnen jetzt bereits nach dem Vorgespräch am Telefon entscheiden, welches Tier zu welchem neuen Herrchen passen könnte.

Tiervermittlung erfolgt nach Vorauswahl

„Das Ineinanderverlieben passiert immer noch, allerdings unter anderen Rahmenbedingungen“, beschreibt Leiterin Diandra Boczek die Situation. Spontane Besuche im Tierheim seien zurzeit tabu. Wer sich für ein Tier interessiert, müsse telefonisch Kontakt aufnehmen. „In diesem Vorgespräch müssen wir alles erfragen, was wir sonst erst beim Besuch im Tierheim im Gespräch erfahren hätten“, sagt die Tierheimleiterin. Dann gilt es, eine Vorauswahl zu treffen. Welches Tier käme aufgrund der familiären, räumlichen und beruflichen Situation der Interessenten infrage?

Tierheim nimmt keine Kleintiere mehr in Pension Das werden zahlreiche Tierhalter bedauern: Ab 1. Januar 2021 nimmt das Tierheim in Burgdorf keine Kleintiere mehr in Pension. Grund dafür sind laut Tierheimleiterin Diandra Boczek die Kosten. „Auch wenn die Leute dafür zahlen, ist die Betreuung so intensiv, dass wir das nicht kostendeckend machen können.“ In Anbetracht der Tatsache, dass dass Tierheim infolge der Corona-Pandemie auch finanziell nicht gut dastehe, könne es keine andere Entscheidung geben. Boczek zufolge ist das Tierheim aktuell die einzige Einrichtung, die eine Kleintierpension anbietet.

„Das heißt, dass jemand sich gezielt nur diese Tiere anschauen und beispielsweise nicht in alle Räume im Katzenhaus gehen kann, um zu schauen, welches Tier ihm gefällt“, sagt Boczek. „Mit Menschen, die gerne einen Hund hätten, treffen wir uns vor dem Tierheim oder auf dem Hundeplatz.“ Denn Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel und Vorsicht bestimmten auch in der Einrichtung an der Friederikenstraße den Alltag. Nahezu drei Monate war das Tierheim für Besucher gesperrt. „Wir haben Teams gebildet, die nicht miteinander in Kontakt kommen, sodass die Versorgung unserer Tiere auch im Fall einer Infektion gewährleistet wäre“, sagt Boczek.

Im Katzenhaus ist es voller als sonst

Weil die Vermittlung drei Monate ausgesetzt war, gleichwohl aber Tiere abgegeben und gefunden wurden, ist es jetzt voll im Tierheim. 45 Katzen leben aktuell im Katzenhaus – so viele, dass auch Einzelzimmer mittlerweile mit mehreren Katzen belegt sind. „Wir sind am Limit“, sagt Boczek. Bei den Hunden sehe es mit 14 Tieren etwas besser aus. „Für die Hunde war es gut, dass nachmittags keine Besucher kamen. Sie sind entspannter, und wir hatten mehr Zeit, mit ihnen zu arbeiten. Deshalb konnten wir auch einige unserer Langzeitinsassen vermitteln.“

Herdenschutzhunde aus dem Tierheim Im Zuge der Wolfsrisse rund um Burgdorf wird immer wieder der Einsatz von Herdenschutzhunden diskutiert – meist in einem Atemzug mit hohen Anschaffungskosten. „Man muss Herdenschutzhunde nicht beim Züchter kaufen. Es gibt in den Tierheimen einige davon“, sagt Tierheimleiterin Diandra Boczek: „Die sind nicht alle im Tierheim, weil sie etwas angestellt haben.“ Vielmehr stammten viele der Tiere aus Betrieben, die hätten aufgelöst werden müssen. Die Herdenschutzhunde, die aktuell im Tierheim in Burgdorf untergekommen sind, sind dort, weil ihr Besitzer gestorben ist. „Das sind Hunde, die arbeiten müssen, weil es ihnen im Blut liegt. Das nicht tun zu können, ist schlimm für sie“, sagt Boczek. Interessierte Nutztierhalter könnten sich melden. „Die Schutzgebühr ist nicht höher als für andere Hunde auch“, sagt Boczek.

Die Kehrseite: Bis das Tierheimteam die Strukturen geschaffen hatte, mussten sowohl die Hundespaziergänger als auch die Katzenstreichler für einige Wochen zu Hause bleiben. „Die Tiere haben sehr darunter gelitten“, sagt Boczek. Sie hofft, dass es keinen erneuten kompletten Lockdown gibt. Nicht zuletzt deswegen, weil der das Tierheim vor existenzielle Probleme stellen würde. „Wir haben unser Sommerfest nicht veranstalten können. Die Leute haben selbst finanzielle Probleme, etwa wegen Kurzarbeit. Das merken wir.“ Doch das Tierheim sei auf Spenden angewiesen. „Energie- und Personalkosten bleiben die gleichen; dazu kommen Futter und Tierarzt“, sagt Boczek.

Sunkar ist ein Zentralasiatischer Owtscharka-Rüde, also ein Herdenschutzhund. Er ist fünfeinhalb Jahre alt und nicht kastriert. Quelle: Tierheim Burgdorf

Mehr Fundtiere nach Corona-Lockerungen

Gerade nach den Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen seien vermehrt Tiere abgegeben worden; auch solche, bei denen das Team davon ausging, sie würden zügig wieder abgeholt. „Wir vermuten, dass einige sich im Homeoffice Tiere angeschafft haben und mit der Rückkehr in den Alltag nicht wussten, wie sie sich um sie kümmern sollten“, nennt Boczek einen möglichen Grund. „Wer ein Tier zu sich nehmen will, sollte sich bewusst sein, dass es vielleicht für lange Zeit bei ihm sein wird“, mahnt Boczek.

Patenschaften oder eine Pflegestelle übernehmen, Mitglied im Trägerverein werden, Futter oder Geld spenden: Möglichkeiten, das Burgdorfer Tierheim zu unterstützen, gibt es viele, auch kontaktlose. Welche genau das sind, steht detailliert auf der Internetseite des Tierheims unter www.tierheim-burgdorf.de.

