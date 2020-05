Die Viertklässler kehren am Montag an die Gudrun-Pausewang-Grundschule Burgdorf zurück – dort erwartet sie ein neuer Schulalltag. Sie lernen in geteilten Klassen, spielen in Sektoren auf dem Pausenhof und gehen im Entengang durchs Treppenhaus. Aber sie kehren zurück, sehr zur Freude der Lehrer.