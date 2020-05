Corona: Stadt setzt für Mai die Kita-Gebühren aus

Burgdorf

Noch öffnen die Kindergärten in Burgdorf wegen der Corona-Pandemie nicht – darauf reagiert die Verwaltung und zieht deshalb auch für Mai keine Gebühren und kein Essensgeld von den Familien ein. Dies kostet die Stadt in jedem Monat etwa 130.000 Euro, wie Stadtsprecherin Alexandra Veith auf Anfrage sagt.

Die Gebühren werden ihren Angaben zufolge für Betreuungsplätze in Kitas, die sich in städtischen und in freier Trägerschaft befinden, sowie in der Kindertagespflege ausgesetzt. Die Verwaltung bittet alle Eltern, die ihre Gebühren selbst überweisen, diese Überweisung für Mai nicht zu erteilen. Sollte das Geld bereits auf städtischen Konten angekommen sein, will die Stadt Burgdorf die zu viel gezahlte Gebühr schnellstmöglich zurück überweisen.

Die Gebührenaussetzung gilt auch dann, wenn Eltern die Notbetreuung für ihren Nachwuchs in Anspruch nehmen. Wie diese Regelung in den nächsten Monaten aussehen werde, stehe noch nicht fest, sagt Veith mit Blick auf die vom Land avisierte schrittweise Öffnung der Notbetreuung.

Von Antje Bismark