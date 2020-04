Burgdorf

Ostern am Küchentisch oder vor dem Bildschirm – mit ungewöhnlichen Angeboten reagiert die St.-Pankratius-Kirchengemeinde auf das Kontaktverbot während der Corona-Pandemie, um den Gemeindemitgliedern trotzdem einen Gottesdienst an Gründonnerstag, Karfreitag und zu Ostern zu ermöglichen – wenn auch anders als gewohnt. „Auch unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen bleiben wir miteinander Kirche und Gemeinde“, sagt Dirk Jonas, Pastor und Vorsitzender des Kirchenvorstandes bei St. Pankratius.

Seinen Angaben zufolge verschickt die Kirchengemeinde in dieser Woche einen zweiseitigen Brief an die Haushalte aller Mitglieder – ein weiteres der bereits vorhandenen vielfältigen Angebote. Für den Brief hat Pastor Valentin Winnen unter anderem zwei Anleitungen für kurze Andachten zu Hause entworfen, eine für Karfreitag und eine zu Ostern „am Küchentisch“. Interessierte, die nicht Mitglieder der Pankratius-Kirchengemeinde sind, können diese für den eigenen Küchentisch ab Donnerstagmittag online unter www.pankratius.de von der Homepage der Gemeinde herunterladen, wie Jonas ankündigt.

Anzeige

Dort finden die Christen zudem kreative Hinweise, um Kindern zu Hause Ostern näherzubringen. Pastorin Friederike Grote hat zum Beispiel die Geschichte von Jesu Leiden und Auferstehung mit ihren biblischen Erzählfiguren nachgestellt und fotografiert.

Onlinegottesdienste an Karfreitag und Ostern abrufbar

Außerdem erwartet die Gemeinde – wie schon zu den vergangenen Sonntagen – auf der Internetseite ein kurzer Onlinegottesdienst aus der Kirche an Karfreitag und zum Osterfest. „Ihr könnt nicht zu uns kommen, darum kommen wir zu euch“, so begann Winnen als Moderator den Onlinegottesdienst am vergangenen Sonntag. Zum Ostersonntag moderiert er nicht. Das übernimmt dann sein Kollege Dirk Jonas, und Valentin Winnen gestaltet den Gottesdienst. Immer mit dabei sind auch Kantorin Tina Röber-Burzeya sowie Kantor Martin Burzeya am Klavier oder an der Orgel.

Über alle aktuellen Entwicklungen informiert die Pankratius-Kirchengemeinde wie die meisten anderen Kirchengemeinden über ihre Homepage und über Aushänge in den Schaukästen. Außerdem sind alle Pastorinnen, Pastoren und Diakoninnen aller Burgdorfer Kirchengemeinden telefonisch ansprechbar. „Und wir telefonieren von uns aus sehr viel im Moment“, berichtet Vikarin Anneke Kalbreyer. „Besonders mit älteren Gemeindegliedern, von denen wir wissen, dass sie nicht im Internet unterwegs sind.“

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark