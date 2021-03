Burgdorf

Auch in Burgdorf haben Schulen mit den Corona-Selbsttests bereits begonnen. Am Gymnasium Burgdorf waren die ersten Erfahrungen positiv – nicht zuletzt dank besonderer Unterstützung. Kinderarzt Dominik Nolte kam eigens vorbei, um die Tests anzuleiten, und brachte drei seiner Arzthelferinnen und Arzthelfer mit. „Er konnte Fragen ausführlich klären und damit Schülern wie Lehrkräften größtenteils die Angst nehmen“, sagt die kommissarische Schulleiterin, Julia Schneider. Das Gymnasium sei in der Stadt gut vernetzt. Der Arzt habe aus eigener Initiative helfen wollen. „Das hat sich sehr bewährt.“

Am Montag bot das Gymnasium erstmals die Selbsttests an. 1500 Tests waren vorher eingetroffen. Verschickt hatte sie das Land Niedersachsen. Zurzeit besucht die Schule am Berliner Ring mit ihren 1200 Schülern nur der Abschlussjahrgang, also etwa 80 Schülerinnen und Schüler der 13. Klassen, sowie weitere 16 in der Notbetreuung. Fast alle älteren Schüler hätten bei den freiwilligen Tests mitgemacht, von den anderen immerhin zwölf, berichtet die Schulleitung.

Bei einem Kind fällt der Selbsttest positiv aus

Die Schule richtete einen Raum als Minitestzentrum ein. Dort unterzogen sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppen den Schnelltests, betreut vom Team der Arztpraxis und zwei Lehrkräften. Prompt tauchte der erste Verdachtsfall auf: Der Test einer Schülerin aus der Notgruppe fiel positiv aus. Sie musste daraufhin zum Hausarzt, um einen PCR-Test zu machen. Dort die Entwarnung: Die Schülerin hatte doch kein Corona. Gleichwohl meldete die Schule den Fall ans Gesundheitsamt. „Bei dieser Gelegenheit haben wir auch die Meldekette erprobt“, sagt Lehrerin Marion Fecht-Christoffers.

Schülerinnen und Schüler haben sich am vergangenen Montag im Gymnasium Burgdorf auf das Coronavirus selbst getestet. Quelle: Gymnasium Burgdorf

In der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in der Innenstadt, die normalerweise rund 900 Schüler besuchen, sind zurzeit im täglichen Wechsel nur die neunten und zehnten Klassen anwesend, außerdem 70 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge in einer Notgruppe und etwa 70 Lehrkräfte. Am Mittwoch unterzogen sich 150 Schülerinnen und Schüler sowie 62 Lehrkräfte den Selbsttests. „Ein gutes Drittel der Schülerinnen und Schüler hat einen Selbsttest gemacht“, berichtet Schulleiterin Saskia van Wavenren-Matschke. Einen Verdachtsfall gab es nicht.

Jan-Hendrik Pfeifer (links), Lehrer an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in Burgdorf, und Saskia van Waveren-Matschke, Schulleiterin, führen mit den Klassen, die derzeit im täglichen Wechsel die Schule besuchen, die Corona-Selbsttests an zwei Tagen in der Woche durch. Quelle: Cristina Marina

Die Gesamtschule nutzt für die Tests die erste Unterrichtsstunde: Wer unterrichtet, betreut auch die Selbsttests. Auf Dauer müsse aber vermieden werden, dass jede Woche dieselben Lehrerinnen und Lehrer die halbe Stunde Unterrichtszeit einbüßen, sagt van Waveren-Matschke. Wie das gehen kann, ist noch offen.

Lehrkräfte haben Angst, sich zu infizieren

In beiden weiterführenden Schulen hatten Lehrkräfte vorher erhebliche Bedenken gegen die Selbsttests. Die meisten hätten Angst gehabt, sich zu infizieren, denn die Schüler nähmen beim Test die Maske ab und schnäuzten sich die Nase, nennt Schneider den Grund. Das Gymnasium nehme die Sorgen ernst. „Aber wir denken, dass wir auf längere Sicht um diese Tests nicht herumkommen werden“, sagt Schneider. Fecht-Christoffers pflichtet ihr bei. „Sie werden zum Alltag dazugehören wie die Maske.“

Das Gymnasium fordert personelle Unterstützung bei der Umsetzung. Allein könnten die Lehrkräfte den Aufwand beim Testen kaum stemmen. Schneider denkt an Medizinstudenten, Arzthelfer, Freiwillige und auch Verkäufer, die im Lockdown nicht arbeiten dürften. „Also jeder, der gerade Zeit hat.“ Die IGS setzt auf die Impfungen. „Sie bringen mehr Sicherheit“, glaubt van Waveren-Matschke.

Von Cristina Marina